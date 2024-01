Hogwarts Legacy a fost cel mai bine vandut titlu lansat in 2023

Titlul open-world bazat pe universul creat de scriitoarea J. K. Rowling a fost un succes financiar.

Avand in vedere istoricul de jocuri bazate pe licenta Harry Potter, probabil doar fanii inraiti se asteptau ca Hogwarts Legacy sa fie ceva bun si cu prindere la un public larg. Studioul care s-a ocupat de dezvoltare desi are vechime, pana la Hogwarts Legacy nu a avut nici un titlu ambitios ci a lucrat la foarte multe titluri sub licenta Disney precum Bolt, Toy Story sau Cars.

Cu toate acestea insa, dupa lansare jocul a surprins in mod placut atat gamerii cat si majoritatea criticilor. Pe pagina metacritic, acesta are un scor de 84/100 bazat pe 100 de recenzii de la critici si 8.5/10 din peste 4000 de voturi acordate de gameri. Pe Steam are un rating „Very Positive” – cu 92% din cele 179.000 de voturi in favoarea sa.

Cel mai important aspect pentru Avalanche insa il reprezinta vanzarile – Hogwarts Legacy s-a vandut in peste 22 de milioane de copii in intreaga lume, cu 2 milioane vandute doar in luna decembrie, devenind cel mai bine vandut joc al anului 2023. Si mai impresionant este faptul ca acesta a detronat Call of Duty – care an de an era mereu cel mai bine vandut titlu.

