Review camera auto Mio 955WD + camera pe spate

Mio mi-a trimis un set complet de camere auto pe care le folosesc deja de cateva luni pe masina tatalui. Este vorba de o camera de bord 955WD si o camera de luneta E60. Ambele filmeaza simultan pe acelasi card si este o solutie ideala pentru traficul din orice oras aglomerat. Este bine sa te protejezi si sa ai dovezi clare in caz de accident. Chiar si din spate.

Cine alege acest set o sa primeasca ambele camere la pachet + alimentator + cablurile aferente montarii si suportii necesari. Cablurile sunt lungi, deci ajung inclusiv si pentru o masina break de clasa mare, nu va faceti griji. La eMAG costa 1399 lei kitul.

Despre montaj…fiecare cum doreste. Am optat sa montez singur camerele acasa. Am tras firele prin praguri si stalpi si nu se vede nimic. Totul s-a finalizat in mai putin de o ora, inclusiv reglajul camerelor.

Camera principala filmeaza 4K, 2K sau Full HD la alegere, evident si cu HDR. Camera de pe spate filmeaza 2.5K, 2K sau Full HD la alegere, si ea cu HDR.

Camera de pe spate MiVue E60 foloseste un senzor Sony STARVIS si are inclusiv functie de alerta de posibila coliziune din spate, deci te notifica daca sanse ca cel din spatele tau sa nu opreasca. N-am experimentat asta.

De asemenea, camera principala are integrata numeroase functii pentru cei care calatoresc in afara tarii. Sunt instalate toate radarele fixe direct in camera si vei fi notificat cand esti aproape de o astfel de camera. Inclusiv camerele de viteza medie sunt trecute in memoria camerei si esti notificat clar despre acest lucru. In Italia sunt o gramada, in special in tuneluri.

Senzorul de pe camera frontala este de 1/1.8 inch, de 1.7 ori mai mare decat un senzor normal. Nu doar ca are un senzor mare, insa este si construita sa reziste o perioada indelungata pe parbrizul masinii. Aici este diferenta dintre o camera ieftina si o camera buna. Nu va bucurati ca ati luat o camera de 300 lei si filmeaza impecabil.

O camera scumpa are si capacitori rezistenti care vor rezista la temperaturile extreme de vara, in bataia directa a soarelui, dar si la temperaturi foarte scazute.

Integreaza Wi-Fi rapid ca sa scoti repede filmarile pe un telefon mobil cu ajutorul aplicatiei Mio. La fel poti sa si actualizezi camera, atat partea de camere radar cat si firmware-ul.

Camera poate filma cu HDR doar pe rezolutie 2.5K si 30FPS, dar poate filma fara HDR in 2.5K la 60FPS daca vreti mai multe cadre pe secunda. In 4K nu va filma cu HDR si stie doar 30FPS.

Camera de pe spate filmeaza 2.5K la 30FPS cu HDR. Ambele camere au unghi de filmare de 140 de grade.

Va las toate specificatiile AICI.

Camera are un design foarte misto. O montezi pe geam si dupa poti regla obiectivul manual, adica sa-l rotesti sa-ti bata cum vrei tu. Este foarte misto gandit si ajungi repede la pozitia corecta. Se monteaza cu banda 3M deja aplicata, deci suportul o data montat nu-l mai poti da jos de pe pabriz. O sa ramana lipici pe el si nici nu o sa mai stea lipit a doua oara. De aceea ventuza poate reprezenta o solutie mai buna, dar trebuie cumpara separat.

Fara alte comentarii, uite filmarile pe timp de zi si timp de noapte. Personal ma declar multumit, dar nu complet satisfacut de calitatea imaginii. Stiu ca se putea mai bine pe timp de zi. In unele cazuri nu vezi numerele de inmatriculare, iar imaginea pare blurata.

Noaptea parca se vede mai bine decat ziua, iar aici senzorul de mari dimensiuni isi spune cuvantul. Chiar se vede bine noaptea si vezi numerele de inmatriculare fara probleme.