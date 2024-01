Volkswagen vrea sa introduca ChatGPT pe masinile lor

O sa fim bombardati de stiri de genul acesta. Tot mai multi producatori vor sa introduca AI pe produsele lor pentru a le face mai bune. Eu cred ca este doar marketing si vom avea produse cu preturi mai mari dar fara sa primim ceva concret la schimb. VW vrea sa introduca pe masinile lor ChatGPT, astfel ca asistentul lor vocal sa fie mai bun.

IDA este asistentul vocal din masinile VW, iar cu ChatGPT integrat ar fi capabil sa raspunda si sa inteleaga mai bine ce-i spune soferul. Mercedes a facut ceva similar anul trecut. Masinile vizate sunt cele din seria ID, inclusiv noul ID.7, dar si modele clasice precum Golf, Passat sau Tiguan.

Asistentul vocal va putea controla navigatia, climatizarea si alte functii ale masinii, iar cu ChatGPT integrat ar putea interactiona cu un limbaj de tip back and forth, similar cu ce vedem pe Alexa sau Siri.

VW spune ca ChatGPT nu va obtine nicio informatie despre vehicul, iar intrebarile si raspunsurile vor fi sterse imediat. Vedem daca le iese sau nu, dar personal mi se pare ceva prostesc. Chiar sunt curios daca voi folositi comenzi vocale in masina (in cazul in care aveti asa ceva).