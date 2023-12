HONOR dezbate viitorul dispozitivelor inteligente la Forumul Global Fortune 2023

HONOR a fost ├«n centrul aten╚Ťiei la Forumul Global Fortune 2023, desf─â╚Öurat ├«n Abu Dhabi, unde a participat la discu╚Ťii importante privind evolu╚Ťia dispozitivelor inteligente. Dr. Ray Guo, Chief Marketing Officer al HONOR Device Co. Ltd., a luat parte la o dezbatere de calibru al─âturi de personalit─â╚Ťi notabile precum Ben Wood, Chief Analyst ╚Öi CMO al CCS Insight, ╚Öi Frank Holzmann, Global EVP al Serviciului Electric, T├ťV Rheinland, sub tema „Un Nou Univers Inteligent: Ce Urmeaz─â pentru Dispozitivele InteligenteÔÇŁ.

Cu un accent deosebit pe inova╚Ťia orientat─â c─âtre nevoile utilizatorilor, HONOR a anticipat direc╚Ťiile viitoare pentru dispozitivele inteligente. Dr. Ray Guo a subliniat c─â telefoanele pliabile se apropie cu pa╚Öi repezi de statutul de mainstream, iar inteligen╚Ťa artificial─â la nivel de dispozitiv deschide drumul c─âtre o er─â transformatoare ├«n tehnologie. Totodat─â, tehnologiile precum cele pentru confortul ochilor contribuie la ├«mbun─ât─â╚Ťirea experien╚Ťei de interac╚Ťiune om-dispozitiv.

Telefoanele Pliabile – Viitorul e aproape

Recentele date din China arat─â c─â peste 64% dintre utilizatorii de smartphone-uri high-end sunt deschi╚Öi s─â fac─â tranzi╚Ťia la smartphone-uri pliabile. HONOR a demonstrat c─â poate dep─â╚Öi provoc─ârile anterioare ale telefoanelor pliabile, cum ar fi portabilitatea, durabilitatea ╚Öi durata de via╚Ť─â a bateriei, cu lansarea modelului Magic V2. Acesta nu doar c─â este sub╚Ťire ╚Öi u╚Öor, similar smartphone-urilor obi╚Önuite, dar ╚Öi rezistent, cu tehnologia de baterie de ultim─â genera╚Ťie.

Cu produc╚Ťia recent─â de un milion de telefoane pliabile ╚Öi ob╚Ťinerea unei cote de pia╚Ť─â de 25% ├«n China, HONOR a atins un nou nivel ├«n industrie, sus╚Ťin├ónd dezvoltarea lan╚Ťului de aprovizionare ╚Öi acceler├ónd maturizarea sectorului. Dep─â╚Öind pragul de un milion de unit─â╚Ťi, se prefigureaz─â o produc╚Ťie ├«n mas─â mai eficient─â, cu beneficii extinse pentru ├«ntreaga industrie.

Laboratorul de confort vizual HONOR

Investi╚Ťia semnificativ─â de peste 140 de milioane de dolari SUA ├«n cercetarea ╚Öi dezvoltarea tehnologiei pentru confortul ochilor demonstreaz─â angajamentul HONOR fa╚Ť─â de s─ân─âtatea vizual─â. Cu peste 500 de brevete pentru afi╚Öaj ╚Öi inaugurarea unui laborator dedicat confortului vizual, HONOR aspir─â s─â creeze o oaz─â de confort vizual pentru problemele de vedere.

Caracteristici inovatoare precum tehnologia 3840Hz PWM dimming ╚Öi Circadian Night Display sunt doar c├óteva exemple care protejeaz─â ochii utilizatorilor. Aceste inova╚Ťii, adoptate de alte branduri la nivel global, arat─â influen╚Ťa pozitiv─â pe care HONOR o exercit─â asupra ├«ntregii industrii ├«n materie de confort vizual.

Eliberarea poten╚Ťialului AI la nivel de dispozitiv

La Summitul Qualcomm Snapdragon, HONOR a dezv─âluit c─â noul lor smartphone, HONOR Magic6, va include On-device LLM, oferind un model hibrid de AI. Prin utilizarea AI la nivel de dispozitiv, HONOR aduce con╚Ťinut ╚Öi servicii personalizate ├«ntr-un mod care respect─â confiden╚Ťialitatea utilizatorului.

Performan╚Ťe remarcabile pe pia╚Ťa european─â

├Än contextul s─ârb─âtoririi a trei ani de prezen╚Ť─â global─â, participarea HONOR la Forumul Global Fortune subliniaz─â transformarea sa ├«ntr-un brand premium global. Cre╚Öterea v├ónz─ârilor de aproape 200% pe pie╚Ťele interna╚Ťionale ├«n acest an, precum ╚Öi pozi╚Ťia de lider ├«n pia╚Ťa telefoanelor pliabile ╚Öi ├«n cota de pia╚Ť─â general─â din China, confirm─â succesul strategiei ╚Öi inova╚Ťiei aduse de HONOR ├«n industrie.

HONOR este acum ├«n fruntea unei revolu╚Ťii tehnologice, contur├ónd un viitor ├«n care dispozitivele inteligente devin tot mai integrate ├«n via╚Ťa de zi cu zi.