Revolut extinde oferta de tranzacționare cu lansarea Trading Pro pentru investitorii avansați

Revolut, serviciul finetech cu o baz─â de peste 35 de milioane de clien╚Ťi la nivel mondial, dintre care peste 3 milioane ├«n Rom├ónia, a introdus un nou produs ├«n portofoliul s─âu, adresat utilizatorilor avansa╚Ťi din sfera tranzac╚Ťiilor financiare.

Lansat sub numele de Trading Pro, acest instrument ofer─â func╚Ťionalit─â╚Ťi analitice avansate, consolid├ónd experien╚Ťa investi╚Ťional─â pentru traderii experimenta╚Ťi. Acesta aduce o serie de avantaje pentru investitorii activi, inclusiv comisioane reduse la tranzac╚Ťiile realizate prin Revolut, variind de la 0,25% la 0,12%, cu men╚Ťiunea c─â se pot aplica taxe suplimentare. Utilizatorii beneficiaz─â de aceste tarife reduse ├«n cazul ├«n care num─ârul tranzac╚Ťiilor dep─â╚Öe╚Öte limita inclus─â ├«n planul lor de baz─â.

De asemenea, Trading Pro permite setarea de limite pentru ordine la valori superioare, extinz├óndu-le pentru ac╚Ťiuni listate pe pie╚Ťele americane, ├«n Spa╚Ťiul Economic European (SEE) ╚Öi pentru Fonduri Tranzac╚Ťionate pe Burs─â (ETF-uri).

Clien╚Ťii care opteaz─â pentru Trading Pro au acces la func╚Ťii avansate de analiz─â, cum ar fi referin╚Ťa de performan╚Ť─â, monitorizarea profitului ╚Öi a pierderilor realizate, precum ╚Öi alocarea portofoliului. ├Än plus, noul produs vine ╚Öi cu o versiune pentru desktop (trade.revolut.com), furniz├ónd investitorilor spa╚Ťii personalizate, posibilitatea de a monitoriza trendurile ╚Öi de a executa tranzac╚Ťii.

Trading Pro este adaptat pentru a r─âspunde nevoilor specifice ale investitorilor avansa╚Ťi, oferindu-le un set de instrumente concepute pentru a le face experien╚Ťa de tranzac╚Ťionare ╚Öi mai eficient─â. Observ─âm o baz─â de clien╚Ťi ├«n cre╚Ötere, cu valori mai mari ale portofoliului, folosind Revolut pentru tranzac╚Ťii mai mari, utilizatori care au nevoie de analize mai profunde ale portofoliului ╚Öi instrumente desktop. Trading Pro este aici pentru a rezolva aceste probleme. Vom continua s─â ad─âug─âm noi func╚Ťii care s─â fac─â tranzac╚Ťionarea ╚Öi mai accesibil─â ╚Öi mai u╚Öor de ├«n╚Ťeles ╚Öi de realizat pentru c├ót mai mul╚Ťi clien╚Ťi. Pe lista noastr─â figureaz─â, ├«n cur├ónd, un serviciu de robo-consilier, fondurile mutuale ╚Öi obliga╚Ťiunile, a declarat Rolandas Juteika, Head of Wealth and Trading (SEE).