Honor poate folosi acum serviciile Google

Huawei a renuntat la brandul Honor in urma cu 1 an. Honor face parte acum dintr-un consortiu chinez dar totusi au ramas cu problemele lui Huawei, adica lipsa serviciilor GMS. Sunt in special telefoane mai ieftine dar la fel de bine dotate. Aflam acum ca Honor poate folosi serviciile GSM odata cu modelul Honor 50.

Honor 50 va fi primul model care va suporta serviciile Google si va avea un procesor Snapdragon 778. Informatia este una oficiala dar nu avem nici o declaratie in acest sens. De ce Honor poate folosi GMS si Huawei nu? Ce s-a schimbat de cand Honor nu mai face parte din familia Huawei?