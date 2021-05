Internet Explorer va disparea definitiv

Nu este nici o gluma, Internet Explorer dispare in 2022 definitiv. Edge va prelua toate functiile, iar IE nu va mai exista, ramanand doar o amintire.

Era clar ca asa se va intampla inca de cand a fost lansat browser-ul Edge. IE mai este pastrat in Windows paralel cu Edge-ul doar pentru ca anumite aplicatii au nevoie de modulele acestuia pentru a functiona. Dar in scurt timp nu va mai fi o problema deoarece Edge va prelua aceste module.

De exemplu eu nu pot sa-mi vizionez camerele de supraveghere pe desktop decat din browser-ul Internet Explorer. Am incercat Opera, Mozilla, Chrome….nu merge deloc. Doar cu IE.

IE va ramane in istorie. Pentru multi ramane doar browser-ul folosit pentru a descarca Chrome, dar pentru o parte dintre noi care am prins internetul la inceputuri, IE ramane un prieten vechi. Lent, prost, si-a facut datoria si pentru asta Press F to pay respect.