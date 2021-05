Conform unui raport realizat de Counterpoint Research, Apple domina piata smartphone-urilor si in 2021. iPhone-ul se vinde ca painea calda.

Sunt doua topuri prezentate. Primul ne arata ce smartphone-uri genereaza cele mai multe venituri pentru companie. In acest top sunt 6 modele de iPhone cu diferente uriase fata de concurenta.

Al doilea top realizat tot de Counterpoint Research reprezeinta cantitatile vandute. Si asa cum observa cineva in comentarii, Apple este singura companie care reuseste sa vanda doar flagship-uri (oricum nu au altceva in lista) in timp ce volumele mari la concurenta sunt realizate de telefoane ieftine.

Priviti topul de mai jos. La Apple se vinde bine iPhone 12, iPhone 12 Pro si 12 Pro Max in timp ce la Xiaomi cel mai vandut model este Redmi 9, Redmi 9A, iar la Samsung modele precum A21S, A31 sau A12.