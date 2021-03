Huawei va produce o masina electrica

Avand probleme cu divizia de telefoane mobile, Huawei se reprofileaza. Cele mai noi informatii sustin ca gigantul chinez va lansa o masina electrica pana la sfarsitul acestui an in colaborare cu un alt brand chinezesc.

Cum in China sunt cele mai multe masini electrice si producatorii locali sunt sustinuti de stat, este clar ca Huawei nu putea sta degeaba. Pana la sfarsitul anului este posibil sa vedem o masina electrica semnata de Huawei si realizata in colaborare cu un alt brand chinezesc din industria auto.

Huawei ar fi abordat deja producatori locali pentru a le folosi fabricile. Changan Automobile si BluePark New Energy Technology sunt doua companii sustinute de stat cu care Huawei ar putea colabora.

Sa nu uitam ca Huawei a investit in ferme de porci in China, deci nu este nimic imposibil. Ciudat ca informatia a aparut in presa imediat dupa ce au aparut zvonurile legate de o masina electrica Apple.