AMD Radeon RX 6700 XT a fost prezentata

Ar trebui sa fie mai performanta decat GeForce RTX 3070, problem adevarata este daca o vom gasi pe undeva in stoc.

Seria AMD RX 6X00 a primit un nou membru prin 6700 XT, care vine echipata cu 12GB GDDR6 si 96MB Infinity Cache. Pretul recomandat de AMD este de 480$ si este o placa video adresata gaming-ului in segmentul 2K/1440p.

Placa video va suporta tehnologia ray-tracing gratie arhitecturii grafice RDNA 2 si vine dotata cu 40 de unitati computationale. Viteza nucleelor grafice este de 2321Mhz in modul standard, 2424Mhz in modul Game si 2581Mhz cu boost. Este necesar un conector de alimentare de tip 8+6 pini si are un TDP de 230W.

Placa ar urma sa fie disponibila atat in varianta de referinta cat si variante custom incepand cu 18 martie, iar incepand din 17 martie ar trebui sa avem niste review-uri pentru ea. Nu stiu de ce, dar pe mine unul partea cu disponibilitatea ma amuza.