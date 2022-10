HyperX a lansat microfonul ProCast XLR pentru inregistrari profesionale

HyperX a lansat un nou microfon, iar daca numele nu va spune nimic, aflati ca este un model profesional cu condesator mare conector XLR.

Este un model pentru cei care vor mai mult decat un microfon pentru streaming. Are un condensator cu diafragma mare, suflat cu aur de tip polar cardioid. Un PAD de -10dB permite microfonului sa gestioneze surse de sunet puternice, iar filtrul high pass de 80Hz ajuta la reducerea frecventelor joase nedorite.

Are pop filter de metal, functie de anulare a zgomotului de fundal si este excelent pentru cei care au PC Gaming si vor un microfon bun pentru sesiune de gaming sau vor sa faca si ceva mai profesional cu el. Costa 1449 lei. Va fi disponibil in curand in Romania.