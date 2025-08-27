A fost identificat primul ransomware care folosește inteligența artificială pentru a ocoli soluțiile de securitate

Experții de securitate informatică de la ESET au descoperit primul ransomware care integrează inteligența artificială pentru a ocoli soluțiile anti-malware. PromptLock, căci așa se numește, este bazat pe un model LLM open-source de la OpenAI și este capabil să se adapteze în timp real pe fiecare configurație. Din câte susțin cei de la ESET, acesta manifestă un comportament diferit în funcție de sistemul de operare, aplicațiile și soluțiile de securitate instalate, iar din acest motiv este și foarte greu de detectat.

Mai mult, în funcție de tipul și de importanța fișierelor detectate pe sistemele infectate, acesta poate inspecta, extrage și cripta anumite fișiere în mod prioritar, prevenind astfel detectarea și eliminarea timpurie. Și cum noul ransomware nu are un hash sau o semnătură specifică, ci își generează script-urile în timp real, acesta este dificil de detectat inclusiv de soluțiile antivirus cu analiză euristică.

Via Tom’s Hardware