HONOR Magic V5: pliabilul care vrea să te facă să uiți de laptop

HONOR a prezentat noul său smartphone pliabil, Magic V5, un model care pune accent pe productivitate și integrarea nativă a inteligenței artificiale.

Dispozitivul vine echipat cu Google Gemini, rulează pe platforma Snapdragon 8 Elite Mobile și promite 7 ani de actualizări Android și securitate.

James Li, CEO HONOR, a declarat că integrarea Google Gemini face parte din planul ALPHA PLAN, care urmărește transformarea companiei într-un ecosistem global de dispozitive AI.

Google Gemini poate fi activat fie prin apăsarea lungă a butonului de pornire, fie prin gestul „Tap Tap” pe spatele telefonului. Utilizatorii pot interacționa live cu asistentul pentru a genera texte, pentru a primi explicații sau pentru a obține informații în timp real, inclusiv prin analiza camerei și a conținutului de pe ecran.

Magic V5 permite multitasking avansat prin Multi-Flex Mode, care susține până la trei aplicații deschise simultan. Astfel, se pot consulta documente, participa la apeluri video și obține răspunsuri prin Gemini fără a întrerupe fluxul de lucru.

HONOR Magic V5 este printre primele modele cu Android 16 și va beneficia de 7 ani de actualizări de sistem și securitate în Uniunea Europeană și Marea Britanie.

Lansarea pe piețele europene este programată până la finalul lunii august 2025 și sperăm să ajungă și la noi pentru testare.