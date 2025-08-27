Arena IT

Pixel 10 preview: flagship compact by Google

| 2 Hardware Previews

Am scris deja aici despre noua lansare a celor de la Google, nu mai reiau detaliile tehnice. 🙂

Doar că acum am primit o unitate la test și voi pregăti un material de review cât de curând. Bine, nu extrem de curând, pentru că vreau să îl pot folosi intens, ca să pot recomanda sau nu telefonul ăsta. 🙂

Până atunci, cum suntem încă sub embargo media, vă las câteva poze simple cu telefonul și husa și aștept în rubrica de comentarii sugestii de teste sau curiozități la care vă pot răspunde. Ca să fie clar, voi puteți cere, dar nu voi livra sub nicio formă drop down test. 😛

  1. decaffeinatedeagle977210582e a zis

    Cat tine bateria ca la Pixel 9 era slăbuța ca anduranța. Se încălzește mult cand e folosit intens, trotting ? Este de ajuns 12 pe RAM in viitorul apropiat mai ales cu AI ?

  2. gicu a zis

    Procesorul e slab, comparat cu flagship-urile actuale. Va face fata la 5-7 ani de update software? Cu AI adaugat (si cine stie ce alte „minuni” mai apar?

