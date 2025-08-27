Pixel 10 preview: flagship compact by Google

Am scris deja aici despre noua lansare a celor de la Google, nu mai reiau detaliile tehnice. 🙂

Doar că acum am primit o unitate la test și voi pregăti un material de review cât de curând. Bine, nu extrem de curând, pentru că vreau să îl pot folosi intens, ca să pot recomanda sau nu telefonul ăsta. 🙂

Până atunci, cum suntem încă sub embargo media, vă las câteva poze simple cu telefonul și husa și aștept în rubrica de comentarii sugestii de teste sau curiozități la care vă pot răspunde. Ca să fie clar, voi puteți cere, dar nu voi livra sub nicio formă drop down test. 😛