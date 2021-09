Cea mai importantă competiție de League of Legends din regiune debutează astăzi

Digital Crusade, cel mai mare festival de e-sports din România, dă start sezonului 4 cu turneul de League of Legends în cadrul căruia echipele locale și din regiune se luptă pentru premii de 10.000 de euro.

În cadrul turneului final de League of Legends, 8 echipe din România, Moldova, Ungaria, Bulgaria și Ucraina se vor lupta pentru premiile puse în joc. Din sutele de echipe înscrise în calificări, în liga finală au ajuns 4 echipe din România și câte una din Moldova, Ungaria, Ucraina și Bulgaria. Echipele calificate sunt Infinite Blue, Nexus KTKL, Onetap Gaming și Urban Esports (România), Cyber.MD (Moldova), Lenovo Legion Honved (Ungaria), Racquestai (Ucraina) și Random 5 (Bulgaria).

Turneul se va juca în sistemul fiecare cu fiecare, iar primele patru clasate vor accede în semifinale. Semifinalele și finalele vor fi organizate pe 21 și 22 octombrie în Cluj-Napoca, la LAN-ul din Zazen-Urban Verde. Sezonul începe astăzi, 15 septembrie, iar în fiecare săptămână vor exista câte două etape. Datele acestora sunt: 18, 22, 25 și 29 septembrie, 2 și 6 octombrie.

Meciurile de astăzi sunt următoarele:

Infinite Blue vs. Random 5 – ora 19:00

Cyber.MD vs. Urban Esports – ora 20:00

Racquestai vs. Onetap Gaming – ora 21:00

Nexus KTRL vs. Lenovo Legion Honved – ora 22:00

Totodată, Digital Crusade sezonul 4 va găzdui și o competiție de Wild Rift. Jocul este iterația de mobile a League of Legends și, deși lansat de nici măcar un an, are un public în continuă creștere.

Competiția de League of Legends: Wild Rift va fi organizată doar pentru echipe din România și va cuprinde o etapă de calificări, play off și finala. Turneul are premii de 2.500 de euro și va avea finalele între 20 și 22 octombrie.

Biletele pentru Digital Crusade sezonul 4 pot fi achiziționate de aici.