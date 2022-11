LG inoveaza in domeniul auto – fiecare suprafata din interiorul masinii va fi un difuzor

LG inoveaza in domeniul auto. Au multe divizii, chiar daca multi cred ca LG inseamna doar telefoane mobile. Sa nu uitam cu ce se ocupa acest gigant. Thin Actuator Solution este un panou de marimea unui buletin care poate excita orice suprafata pentru a produce sunet.

Sistemele audio din masini nu s-au schimbat deloc. Maxim s-au imbunatati prin diferite incinte, amplificari si cam atat, dar tot niste difuzoare banale sunt, fie ele Harman, Bose sau JBL. LG inoveaza aici printr-o serie de panouri subtiri care vibreaza pentru a transforma orice suprafata din masina in ceva ce ar putea crea sunet.

LG numeste acest produs/tehnologie Thin Actuator Sound Solution sau TASS prescurtat. LG foloseste tehnologia asta si pe televizoarele lor OLED ultra subtiri. Sony are ceva similar tot pe televizoare.

Acesta tehnologie economiseste resurse, spatiu, greutate si este mai eificienta. LG spune ca a lucrat cu o companie specializata pe partea audio. Aceste obiecte pot fi montate in tetiere, in stalpii masinii, in fetele usilor, in bord, si sunt eliminate astfel difuzoarele clasice ale masinii. Ea devine mai usoare, fetele de usi vor fi mai elegante si vor oferi mai mult spatiu pentru pasageri.

LG spune c─â TASS va fi comercializat ├«n 2023, ceea ce ├«nseamn─â c─â va ajunge ├«n ma╚Öini anul viitor. Ca de obicei cu acest gen de anun╚Ťuri ale furnizorilor, nu ╚Ötim ├«nc─â ce ma╚Öini vor fi acelea, dar suntem interesa╚Ťi s─â auzim rezultatul. Si suntem curiosi cum se vor auzi.