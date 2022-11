Samsung este cel mai mare jucator din sfera Android

In caz ca nu era deja clar, Samsung este cel mai important producator din sfera Android, avand luna aceasta o cota de piata de 34.6%.

Cel mai popular model Samsung nu este un flaghship ci un telefon entry level. V-am mai spus in alte articole ca doar pot concura cu iOS, prin telefoane super ieftine. Cine are nevoie de un telefon performant o sa aleaga in cele mai multe cazuri un iPhone.

Galaxy A12 este cel mai popular model, si asa a reusit Samsung sa domine sfera Android. Urmatorul model este Galaxy A21S urmat de A10S.

Urmeaza Xiaomi cu 14.3% cota de piata, Oppo cu 10.3%, vivo cu 9.8%, Huawei inca se tine bine cu 5.7% si abia apoi urmeaza companii precum realme cu 4.2%, Motorola cu 3.7%, Amazon cu 2.6%, Infinix cu 1.8% si Techno cu 1.8%.