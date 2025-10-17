Intel adoptă o strategie ciudată și scumpește procesoarele din generațiile mai vechi

În ultimii ani, piața e evoluat gradual în defavoarea Intel, iar după scandalul din jurul degradării accelerate a modelelor din generațiile 13/14 și eșecul lansării de anul trecut a generației Arrow Lake, consumatorii au ajuns să evite Intel și să cumpere în mare parte doar procesoare AMD.

Cu toate acestea, Intel pare că nici nu-și dorește să recapete de piață, iar în ultima vreme chiar a anunțat scumpiri pentru unele modele 13th și 14th gen. În mod oficial, scumpirile sunt de maxim 10% și afectează doar consumatorii din Statele Unite, însă, în ultima vreme, au fost observate scumpiri considerabile, de până la 20%, în mai toate celelalte regiuni ale lumii. De exemplu, Core i3-14100F s-a scumpit cu 15% doar în ultimele două săptămâni, în timp ce Core i5-14600K și Core i5-12400F s-au scumpit cu 13%, respectiv 11%.

Cel mai probabil, Intel încearcă să descurajeze achiziția de procesoare din generațiile mai vechi și să îndrepte atenția consumatorilor spre cele din gama Arrow Lake. Însă, având în vedere sporul de performanță redus sau chiar negativ al acestora din urmă, potențialii cumpărători, care și așa sunt puțini pentru Intel, ar putea fi tentați să opteze mai degrabă pentru modelele competitorului AMD.

Via Tom’s Hardware