2025 a fost un an record pentru BMW în România

Anul 2025 a fost unul de referință pentru BMW Group România, care a reușit o performanță istorică: depășirea pragului de 5.000 de înmatriculări într-un singur an.

Mai exact, marca bavareză a livrat 5.229 de automobile, consolidându-și poziția de lider absolut în segmentul premium local. Această creștere de 6,9% vine într-un context economic și politic dificil, demonstrând maturitatea rețelei de dealeri și apetența românilor pentru mașini de lux, chiar și atunci când piața generală traversează perioade de incertitudine.

Preferințele românilor rămân neschimbate când vine vorba de modelele favorite: SUV-urile domină autoritar, reprezentând peste 50% din totalul vânzărilor. BMW X5 și X1 sunt vedetele incontestabile, fiecare adjudecându-și câte 13% din livrări, urmate îndeaproape de Seria 4. Interesant este că, deși apetitul pentru mașini electrice a scăzut cu 31% din cauza reducerii subvențiilor Rabla Plus, modelele plug-in hybrid au explodat, înregistrând o creștere de 27%. Astfel, unul din patru BMW-uri noi de pe străzile din România este electrificat, iar modelele clasice fără nicio formă de hibridizare au devenit o raritate, reprezentând doar 12% din total.

Divizia M, sinonimă cu adrenalina, a avut și ea un an stelar, cu 336 de unități livrate, în creștere cu 10,5%. Surprinzător sau nu, controversatul BMW XM a fost cel mai vândut model de performanță, urmat de noul M5, semn că clienții de top nu se uită la bani când vine vorba de exclusivitate și cai putere. În paralel, BMW Motorrad a bifat și el un record absolut cu 773 de motociclete înmatriculate, confirmând că pasiunea pentru brandul bavarez se manifestă la fel de intens și pe două roți.

Este fascinant să vezi cum BMW reușește să prospere în România, sfidând parcă „sărăcia” din statistici. Pe de altă parte, în țara care are mașini de Poliție de la producătorul bavarez, iar visul fiecărui adolescent este măcar un M4 din 2010, nu ar trebui să ne mire, corect?

