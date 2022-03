Se intorc masinile Google Street View in Romania

Anul acesta aveti sansa sa vedeti iar masinile de la Google pe strazile din Romania. Primele masini vor aparea chiar luna aceasta si vor actualiza imaginile de pe Google Maps.

15 martie este data la care vor incepe cursa pe strazile Romaniei. Bucuresti, Constanta, Harsova, Curtea de Arges, Piatra Neamt, Cluj, Oradea sunt doar cateva dintre locatile importante. In total sunt 120 de localitati.

Masinile Google Street View au aparut in Romania prima data in 2010, iar ultima actualizare a avut loc in 2021. Inclusiv Dunarea si canalele sale din Delta sunt disponibile pe Google Maps Street View, dar si muzee importante din intrega tara.

Sursa: profit.ro