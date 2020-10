iPhone 12 si iPhone 12 Pro cu procesor A14 au obtinut rezultate mai slabe decat Snapdragon 865

O informatie contradictorie cu ceea ce va spunea Gabi acum cateva zile.

Conform unor rezultate din Antutu, noile iPhone 12 si iPhone 12 Pro au obtinut rezultate dezamagitoare, fiind sub Snapdragon 865. Acestea au obtinut 565000, respectiv 572000 in timp ce Xiaomi Mi 10 Pro are un scor de 687000. Cel mai dezamagitor aspect in acest benchmark este rezultatul procesarii grafice – cu 40% mai mic decat cel obtinut de Snapdragon 865.

Bineinteles aceste rezultate sunt relevante daca va place sa va bateti in cifre, pana la urma ceea ce conteaza cu adevarat este experienta utilizarii zilnice. Diferentele mari ma fac sa cred ca scorul este ori un fals, ori probabil pe un software neoptimizat. Valorile reale vor iesi la iveala in cateva saptamani. Noile iPhone-uri folosesc procesorul A14 realizat pe o tehnologie de 5nm.

