iPhone Air are vânzări sub așteptări, iar Apple plănuiește reducererea drastică a producției

Vânzările modelului ultra subțire din noua generație par să fie sub așteptări, mulți evitându-l din cauza autonomiei inferioare și a concesiilor majore la nivelul camerei foto. În consecință, Apple plănuiește reducerea producției de iPhone Air cu până la un milion de unități, respectiv creșterea producției pentru celelalte modele iPhone 17 cu cel puțin două milioane. Astfel, în loc de 88 milioane de unități produse, cât avea în plan Apple până la începutul anului viitor, compania dorește să ajungă la 94 de milioane de unități, însă creșterea producției este determinată de cererea foarte mare pentru modelele iPhone 17.

Din câte se pare, modelul de bază iPhone 17 este cel mai de succes din noua generație, aducând îmbunătățiri notabile, cum ar fi ecranul 120 Hz, autonomia crescută și 256 GB stocare în configurația de bază, dar fără a crește prea mult prețul de pornire. Și modelele premium, iPhone 17 Pro și Pro Max, par să aibă succes, înregistrând un număr foarte mare de precomenzi.

Cât despre modelul Air, vânzările sunt atât de slabe încât lansarea unei viitoare generații este pusă sub semnul întrebării. Consumatorii nu doresc atât de multe concesii doar pentru a avea o construcție ultra subțire și ușoară, iar smartphone-urile de acest fel au toate șansele să fie abandonate în viitorul apropiat. Nici Samsung nu a obținut performanțe mai bune cu al său Galaxy S25 Edge, iar unele informații din industrie indică o anulare a modelului Edge de anul viitor.

Via Mac Rumors