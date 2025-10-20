Cerere foarte mare pentru iPhone 17 Pro Max în România. Termenele de livrare ajung acum chiar și până în luna ianuarie

iPhone 17 Pro Max a înregistrat cel mai mare număr de precomenzi din rândul modelelor din noua generație, însă, în continuare, există mari probleme cu livrarea comenzilor. Stocurile primite periodic de magazine sunt foarte mici și nu reușesc să acopere nici măcar valul inițial de precomenzi, iar în România cererea este atât de mare încât termenele de livrare pentru unele configurații au ajuns să fie extinse până în luna ianuarie.

Conform Altex, care e singurul retailer ce pune la vedere data exactă de livrare, variantele mai puțin populare, cum sunt cele pe culorile Silver și Deep Blue, în configurații de 512 GB sau 1 TB stocare, pot fi livrate în maxim câteva săptămâni, însă pe culoarea Cosmic Orange, cu stocare 256 GB sau 512 GB, livrarea se poate realiza cel mai devreme pe 14 ianuarie 2026.

De regulă, Apple alocă stocurile pe regiuni în funcție de vânzările modelelor anterioare, populație și putere de cumpărare, însă în cazul țării noastre se pare că a subestimat cererea pentru modelul 17 Pro Max. Și cum apetitul românilor pentru smartphone-uri premium a crescut simțitor în ultimii ani, comenzile sunt onorate cu mari întârzieri.