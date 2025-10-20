Arena IT

Stiri IT | Blog hardware, software, evenimente IT

acer nitro 5
acer nitro 5
⚠️ Sustine blogul cumparand prin linkurile afiliate, fără vreun cost suplimentar pentru tine: eMAG, PCGarage, Vexio, Vonmag. Mulțumim!
Cum îți îmbunătățesc DLSS, Reflex și Ray Tracing jocurile și de ce sunt deja tehnologiile viitorului
Opinie nepopulară: mie chiar îmi place interfața Liquid Glass din iOS 26
Zeekr a debutat oficial în România cu trei modele electrice premium
Tot ce trebuie să știți despre: sincronizarea Outlook Calendar cu Google Calendar
Rezultate sondaj: Ați trecut la anvelope de iarnă? (2025)
⚠️ Faceti-va cont Salt Bank folosind linkul sau codul nostru (56M4FP) si primiti 5% cashback timp de o luna.
⚠️ Sustine blogul cumparand prin linkurile afiliate, fără vreun cost suplimentar pentru tine: eMAG, PCGarage, Vexio, Vonmag. Mulțumim!

Problemă majoră în noul Windows 11 25H2: mediul de recuperare WinRE nu mai funcționează corespunzător, iar utilizatorii se pot alege cu PC-urile nefuncționale

| Da drumul discutiei! Software Stiri

Actualizarea KB5066835 pentru Windows 11 25H2 a introdus o problemă majoră în mediul de recuperare WinRE, astfel că utilizatorilor le este acum imposibil să restaureze o instalare coruptă. WinRE se încarcă normal și nu afișează erori, însă, după aplicarea patch-ului, nu mai poate accepta comenzi de la tastaturi și mouși pe USB, făcând imposibilă interacțiunea cu interfața.

Windows Recovery Environment este o componentă esențială a sistemului de operare, permițând restaurarea sistemului de operare, dar fără a afecta integritatea datelor. Și cum acesta a devenit inoperabil din cauza actualizării, utilizatorilor nu mai pot rezolva eventualele probleme. Microsoft cunoaște situația și promite că va veni curând cu o rezolvare, însă până atunci recomandă evitarea actualizării cu probleme, eventual dezinstalarea acesteia dacă a fost deja instalată.

Via Tweaktown

Lasa un comentariu!

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.