Problemă majoră în noul Windows 11 25H2: mediul de recuperare WinRE nu mai funcționează corespunzător, iar utilizatorii se pot alege cu PC-urile nefuncționale

Actualizarea KB5066835 pentru Windows 11 25H2 a introdus o problemă majoră în mediul de recuperare WinRE, astfel că utilizatorilor le este acum imposibil să restaureze o instalare coruptă. WinRE se încarcă normal și nu afișează erori, însă, după aplicarea patch-ului, nu mai poate accepta comenzi de la tastaturi și mouși pe USB, făcând imposibilă interacțiunea cu interfața.

Windows Recovery Environment este o componentă esențială a sistemului de operare, permițând restaurarea sistemului de operare, dar fără a afecta integritatea datelor. Și cum acesta a devenit inoperabil din cauza actualizării, utilizatorilor nu mai pot rezolva eventualele probleme. Microsoft cunoaște situația și promite că va veni curând cu o rezolvare, însă până atunci recomandă evitarea actualizării cu probleme, eventual dezinstalarea acesteia dacă a fost deja instalată.

Via Tweaktown