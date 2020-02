Kingdom Come: Deliverance este gratis pe Epic Store

Epic Store isi continua strategia prin care ofera titluri gratuite pentru a-si creste comunitatea de utilizatori.

Cel mai nou titlu oferit este Kingdom Come: Deliverance, un action adventure open-world bineinteles, setat intr-o perioada medievala si fara sabii laser, mitraliere fantastice sau monstri creati in laboratoarele secrete ale savantilor nebuni. La lansare jocul a fost laudat pentru atmosfera, complexitate si ambitie, dar criticat pentru probleme de performanta si bug-uri, probabil acum la exact 2 ani de la lansare jocul se afla intr-o stare mai buna.

Daca vi-l doriti, acum este momentul sa-l incercati incat este gratuit. Va trebui sa va faceti cont Epic Store in cazul in care nu aveti, iar apoi sa adaugati jocul in cos de aici.