GIGABYTE MO27Q2A – un monitor OLED accesibil de 27 inch cu 280Hz

Ceea ce va spuneam în vară se adeverește. Monitoarele OLED se ieftinesc și devin mult mai accesibile în fiecare zi. GIGABYTE a lansat modelul MO27Q2A, un monitor cu rezoluție 2K, diagonală de 27 inch și o rată de refresh de 280Hz. Este o bestie cu un preț neașteptat de bun pentru un monitor neașteptat de bun.

Diagonala de 27 inch în combinație cu rezoluția 2K mi se pare cea mai bună combinație pentru gaming. Asta și cu 32 inch și rezoluție 4K, însă nu pot să spun că e pentru toată lumea deoarece distanța prea mică față de monitor ar putea deranja, iar costurile pot fi mai mari, iar pentru 4K ai nevoie și de un PC mai puternic. Mult mai puternic.

GIGABYTE pare să lupte serios în zona monitoarelor și modelele lor s-au dovedit foarte bune, în special cele OLED. Unul dintre cele mai recente monitoare ale lor, OLED-ul despre care vorbim astăzi, costă 2799 lei la evoMAG.ro. Personal consider că este un preț excelent în comparație cu ce era pe piață acum un an, când un astfel de monitor ajungea la 4000 lei.

Făcând o comparație scurtă cu monitoarele IPS din piață, un model de top GIGABYTE este în jur de 1600 lei, tot cu aceeași rezoluție și diagonală, dar cu 360Hz și panou IPS. Așadar, prețurile monitoarelor IPS au scăzut drastic în ultimii ani de când cu apariția monitoarelor OLED, iar actualele OLED costă acum cât costau IPS-urile high-end în urmă cu 2 ani.

Cred că o să mai dureze puțin, iar alegerea unui IPS nu va mai fi rațională din punct de vedere al prețului, deoarece consider că monitoarele OLED vor înlocui treptat monitoarele IPS, cel puțin din zona mid-high end, exact acolo unde contează pentru gameri.

Avantajele OLED sunt clare: culori mai vii, contrast practic infinit și un timp de răspuns aproape instantaneu (0,03 ms). În jocuri competitive sau single-player cinematice, imaginea arată impecabil, cu negru profund și tranziții perfecte între umbre și lumini. În plus, panoul oferă suport pentru HDR10, acoperire 99% DCI-P3 și compatibilitate completă cu AMD FreeSync Premium și NVIDIA G-Sync, deci fluiditatea imaginii este garantată indiferent de placa video.

Desigur, tehnologia OLED nu e perfectă. Poate fi mai predispusă la retenția de imagine (burn-in) dacă rulezi constant aceleași elemente statice, iar luminozitatea maximă nu atinge întotdeauna nivelul unui panou IPS de top. Totuși, GIGABYTE MO27Q2A include o serie de funcții de protecție, precum Pixel Shift și Refresh Panel, menite să prevină exact acest fenomen.

Pe lângă toate acestea, monitorul are și funcții inteligente precum Dashboard (afișează în timp real informații despre CPU, GPU sau FPS direct pe ecran), Black Equalizer 2.0 pentru evidențierea zonelor întunecate fără a supraexpune restul imaginii, și un sistem KVM care îți permite să controlezi două dispozitive diferite cu același set de tastatură și mouse.

O altă funcție interesantă este reducerea diagonalei de la 27 inch la 24 inch printr-un artificiu software. Practic iti face imaginea mai mica si te alegi cu niste dungi negre aproape insesizabile datorita panoului OLED. Mi se pare interesant dar nu stiu de ce ai vrea asa ceva.

Meniul este simplu și ușor de accesat folosind joystick-ul de sub partea de jos a monitorului. Pozele în acest caz vorbesc de la sine.

Specificații complete

Diagonala – 27 inch

Rezolutie – 2560 x 1440 pixeli

Rata de refresh – 280Hz

Panou – QD-OLED

Timp de raspuns – 0.03ms

Luminozitate – 1000cd/m2

Dimensiune pixel – 0,2292mm

Conectivitate – 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 2x USB 3.2, 1x USB Type C, jack 3.5mm

VESA 100 x 100

Reglaj pe inaltime, inclinatie

Greutate – 6kg

Pentru a testa monitorul mi-a fost oferit un sistem de la PC Garage echipat cu placa video NVIDIA GEFORCE RTX 5070 Ti. Este vorba de sistemul PC Garage DRAGON Epic Powered by GIGABYTE pe care am rulat câteva jocuri care mie îmi sunt dragi și care scot in evidenta foarte bine noile tehnologii. Recunosc, League of Legends este foarte colorat și animat, iar pe un OLED se vede superb. Jocul parcă prinde viața. Acasa folosesc tot un OLED de la GIGABYTE, dar un model de 32 inch 4K. Este o plăcere în fiecare zi.

Sistemul este format din:

Placă video NVIDIA GEFORCE RTX 5070 Ti

Procesor AMD Ryzen 7 7800X3D

Placă de bază GIGABYTE B850 GAMING WIFI6

32GB RAM DDR5 5200MHz

2TB SSD Lexar NQ790

Carcasă Alphagear Dervish Mark 1 Black ARGB

Sursă GIGABYTE UD850GM-PG5

Cooler custom ALPHAGEAR WaterChill UMBRA 360

Sistemul costă 7829 lei.

Pentru 2799 lei, GIGABYTE MO27Q2A este genul de monitor care oferă tot ce ai nevoie pentru gaming de top și divertisment, fără compromisuri reale. Practic, obții performanța și calitatea vizuală a unui OLED de 4000 lei la un preț care devine tot mai normal. Dacă până acum monitoarele OLED păreau un lux, acum încep să devină noul standard.