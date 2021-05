Review carcasa Alphagear by PC Garage – Oathkeeper ARGB si Archon Clear

Va spuneam in urma cu cateva minute ca PC Garage si-a lansat propriul brand de carcasa. Alphagear este probabil inceputul unei noi ere pentru magazinul pasionatilor de IT si probabil vom vedea in viitor si alte produse: casti, tastaturi, sisteme de racire etc. Orice este posibil. Totusi, astazi vreau sa va prezint 2 carasa bune!

Incep cu Alphagear Archon Clear, modelul care costa 305 lei si care are multe de oferit. Este o carcasa cu pretentii la un pret decent, un best buy, care ar putea sta la baza oricarui sistem de gaming modern.

Materialele folosite sunt de buna calitate, tabla este groasa, teapana, nu te tai in ea si te ajuta sa asamblezi cu placere componentele. Ai spatiu suficient de mare pentru manevre sau sa ascunzi cablurile.

Zona in care se afla sursa este protejata si ascunsa cu un capac metalic. Practic acolo poti sa bagi toate cablurile. Vine cu 4 ventilatoare, 3 in fata si 1 in spate, toate de 120mm si cu iluminare ARGB. Nu sunt cele mai bune ventilatoare, dar pentru unele stock sunt foarte ok si silentioase. Isi fac treaba si poti sa le lasi acolo daca nu esti pretentios.

Capacul lateral este transparent, din sticla, si are un sistem foarte fain de deschidere. Pur si simplu tragi de o clema si gata, ai scos panoul. La fel si pe spate. Fara suruburi, fara sisteme complicate de prindere. Este elegant sistemul si foarte usor de folosit.

Carcasa ofera filtre de praf atat in tavan cat si in partea frontala. Sunt detasabile, se pot spala si carcasa este destul de bine construita incat la nevoie sa poata fi curatata usor.

Are si un patern frumos pe sticla din fata si in lumina se vede chiar interesant. Se pot monta SSD-uri sau HDD-uri fara probleme la fel ca la orice alta carcasa moderna, are USB 3.0, jack-uri audio si un fan controller ascuns in spate.

Inlusiv in zona unde intra cablul ATX de 24 pini in carcasa are o protectie incat sa nu se vada cablul. Este foarte, foarte bine construita carcasa si se poate compara fara probleme cu carcase de la producatori consacrati precum Fractal sau Cooler Master.

Pe spate poti asunde cabluri fara probleme, sunt cam 2 degete spatiu. In rest o carcasa care mi-a lasat o impresie buna si pe care merita sa o luati in calcul.

Cat despre Alphagear Oathkeeper, aceasta este cea mai scumpa dintre toate. Este cea mai mare, cea mai bine construita si cea mai aratoasa. Are ce sa ofere la 382 de lei si consider ca este cea mai buna alegere in acest segment de pret, fiind de departe una dintre cele mai reusite carcasa vazut de mine la acest bani.

Personal imi aduce mult a Fractal Design, cel putin partea din fata si anumite detalii de la interior. Nu stiu cine produce carcasa, dar sigur este un producator de calitate. Se vede asta.

Ceea ce am spus mai sus despre Archon se aplica si aici, dar luati in calcul dimensiunile mai mari. In rest Oathkeeper ofera un sistem de deschidere al capacelor lateral cu balama, deci sunt ca o usa, si se pot instala sisteme de racire mai mari.

Calitativ este o idee mai bine facuta aceasta. Tabla pare mai groasa, finisajele mai bune si clar este mai mult loc. Are si ea filtre de praf, aceleasi ventilatoare, o zona dedicata pentru sursa si picioare solide care tin sursa nemiscata pe birou.

Personal consider ca sunt doua carcase foarte bune si daca brandul Alphagear se extinde s-ar putea sa avem surprize placute. PC Garage a oferit tot timpul sisteme foarte bune facute chiar de ei si au facut recomandari de bun gust. De aceea am incredere si in acest nou brand.