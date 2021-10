AMD va lansa o placa video specială cu tematică Halo

AMD a anuntat un parteneriat cu 343 Industries pentru sprijini lansarea Halo Infinite la sfârșitul acestui an.

Halo Infinite urmeaza sa fie lansat pe 8 decembrie 2021, iar AMD a colaborat îndeaproape cu echipa de dezvoltare a acestuia pentru a asigura experiențe de gaming de top pentru numeroase sisteme hardware, inclusiv pentru plăcile video AMD Radeon RX din seria 6000, procesoarele AMD Ryzen, și consolele Xbox ce integrează soluțiile grafice de la AMD cu arhitectură RDNA 2.

Placa video va fi un AMD Radeon RX 6900 XT Halo Infinite Limited Edition și are un design personalizat în care se regăsesc mai multe elemente emblematice de la celebrul Master Chief, inclusiv semnul iconic „117” Spartan, precum și un led în nuanța Cortan-Blue.

Conform Tweet-ului, placa video în ediție limitată nu se va putea cumpăra, ci va fi organizat un concurs, mai multe detalii vor fi prezentate zilele următoare.

Together we are unstoppable. Announcing the AMD Radeon RX 6900 XT Halo Infinite Limited Edition graphics card, celebrating @AMD as the exclusive PC partner of @Halo Infinite. We'll be offering multiple opportunities for fans to win, so you can build a PC worthy of a Spartan. pic.twitter.com/SoAXB7k9eR

— Radeon RX (@Radeon) October 21, 2021