Lansari Xiaomi Mi 10 Series & Xiaomi Ecosystem

Unul din efectele noului coronavirus este amanarea sau contramandarea targurilor internationale de IT. MWC este doar unul dintre exemple.

Vorbim despre evenimentul din Barcelona, tocmai pentru ca acolo trebuiau sa fie lansate oficial si noile Xiaomi Mi 10 si Mi 10 Pro. Intre timp, dupa cum v-am spus aici, Xiaomi a prezentat specificatiile direct din China. Cu toate acestea, vor organiza un eveniment global, transmis live pe internet, pentru a sarbatori lansarile celor doua varfuri de lance!

In plus, vor mai fi prezentate si alte produse din ecosistemul Mi, totul sub sloganul #LightsCameraAction. Ramane sa vedem si ce alte devoce-uri vor fi prezentate.

In masura in care voi putea, voi incerca sa urmaresc evenimentul Daca sunteti si voi interesati, o puteti face pe urmatoarele linkuri: Facebook, YouTube si Twitter.