ING lanseaza serviciul AliasPay

Daca esti client persoana fizica ING, poti face plata catre clientii bancilor care folosesc AliasPay direct prin numarul de telefon.

O functionalitate pe care majoritatea operatorilor bancari o aveau disponibila pana acum era posibilitatea de a lasa utilizatorii sa faca plati catre prieteni sau cunoscuti direct prin intermediul numarului de telefon. Asta daca ambii aveau conturi deschise la aceiasi banca precum ING sau Banca Transilvania.

ING a extins aceasta facilitate si acum platile se pot face din cont, catre prieteni, direct prin numarul de telefon, chiar daca acestia au contul deschis la alta banca.

AliasPay nu este o tehnologie proprietara ING. Ea a fost dezvoltata de Transfond si lansata in martie a acestui an. Serviciul mai este folosit de Banca Transilvania si CEC Bank. La ora actuala functioneaza doar intre aceste trei banci si posibil ca in viitor sa contina membrii noi.

Video-ul de mai jos explica pasii pentru activare: