Laptop-uri noi de la MSI cu RTX 4090 si i9-13980HX

MSI a actualizat gama de laptop-uri cu procesoare si placi video noi. Acestea au fost prezentate in Romania, iar cel mai puternic dintre ele depaseste suma de 20.000 lei.

Cel mai impresionant este MSI Titan GT impreuna cu Raider GE. Ele vin cu i9-13980HX, placa video RTX 4090 si ajung la o putere totala de 250W.

Titan GT are primul ecran din lume mini LED 4K la 144Hz cu peste 1000nits luminozitate si cu peste 1000 de zone de diminuare luminoasa locala, in timp ce Raider GE este echipat cu un ecran QHD in format 16:10 la 240Hz.

Seria Stealth vine in dimensiuni de 14, 15, 16 si 17 inch, cu carcasa din magneziu si aluminiu, racire MSI Vapor Chamber, sunet Dynaudio cu 6 difuzoare, ecrane OLED de pana la 240Hz. Ele sunt concepute pentru gaming dar si pentru productivitate, mizand pe o carcasa subtire si usoara, un ecran de buna calitate si autonomie.

Mai sunt modelele Katana si Pulse, la fel cu procesoare din generatia 13 si placi video RTX 40 in functie de modelul ales. Nu in ultimul rand, seria Creator Z pentru cei care fac banii cu laptop-ul lor. Sunt modele pentru creatorii de continut, tot cu procesoare din seria 13 si placi video RTX 40. Mizeaza pe o racire buna Vapor Chamber, un stylus revolutionar si un design modern.

Deja pe unele le gasiti la PC Garage.