League of Legends: Wild Rift – lansat acum si in Romania

Riot Games a lansat in versiunea Open Beta jocul League of Legends: Wild Rift, versiunea pentru mobil a celebrului joc cu acelasi nume, League of Legends.

Jocul se gaseste pe Android si iOS. Are o harta noua si a fost refacut de la zero pentru a putea fi jucat pe telefoanele mobile. Modul ranked este disponibil si aici, dar meciurile vor avea o durata mai scurta de timp, in jur de 15-20 de minute.

Jocul ramane gratuit si pe telefoane, iar o diferenta notabila este harta Wild Rift. Harta Wild Rift este putin mai mica decat Summoner’s Rift pe computer, are tot 3 culoare si drumuri intre culoare si ofera o experienta foarte familiara pentru oricine a jucat versiunea pentru PC. Principala diferenta este ca jungla este reorganizata, iar inhibitorii sunt incorporati in al treilea rand de turnuri. De asemenea, nexus-ul nu are turnuri care să il apere, deoarece se poate proteja singur de minionii si campio

Pentru a sărbători lansarea Open Beta în Europa, Turcia, Rusia, CSI Orientul Mijlociu și Africa de Nord, Wild Rift pregătește ceva mare. Pe 10 decembrie, la ora 12:00, Wild Rift adună lumea pentru cea mai mare bătălie a Baronului din istorie, cu jucători de pe tot globul care se întâlnesc într-un Livestream pe YouTube pentru a se confrunta cu creatura antică, îndrăgită de toată lumea.

Livestream-ul poate fi urmărit pe YouTube pe 10 decembrie, începând cu ora 12:00. Contribuțiile jucătorilor la lupta istorică împotriva Baronului va fi recompensată. Prin eliminarea Baronului Nashor, toți participanții la Open Beta vor debloca un emote și o pictogramă unică a Baronului în 2021.