Am jucat Watch Dog Legion cu Ray Tracing On pe RTX3070 si RTX3060Ti

Cand a aparut in 2014 primul joc Watch Dog am fost impresionat. Desi plin de bug-uri, jocul promitea o experienta noua cu o poveste originala. Am jucat destul primul WD, iar la al doilea am zis pas. Nu stiu, nu mi-a mai placut. Acum am revenit la Legion ca sa testez si cele doua placi.

Va spun sincer ca nu as fi jucat Watch Dog Legion din proprie initiativa. Nu stiu, tipul asta de joc personal nu ma mai atrage si nu as vrea sa va descriu jocul dintr-o parere personala. Sigur, jocul este bun, dar daca mie nu imi place si nu rezonez cu el atunci tot ce o sa va spun despre el vor fi numai nasoale. Asa ca vreau sa va vorbesc in acest articol nu despre joc in sine ci despre tehnologiile implementate de Nvidia. Daca vreti un review la acest joc sigur gasiti pe Google o gramada.

Eu insa o sa va explic cum s-a comportat acest joc, care apropo cere multe resurse, intr-o configuratie usor dezechilibrata si cu noile placi video de la Nvidia. Caci despre asta este vorba aici. Jocul dispune atat de Ray Tracing cat si de DLSS 2.0, doua functii despre care noi am mai discutat cu diferite ocazii, insa in acest joc ele sunt mult mai vizibile.

Configuratia pe care am testat WD Legion este urmatoarea:

RTX 3070 si RTX 3060Ti

Ryzen 7 1700X

ASUS ROG STRIX GB550 F-Gaming

32GB RAM

SSD Kingston KC2500 500GB

Sursa: Seasonic GX Prime 750W

Stiu ca procesorul este inca destul de capabil si ca performanta este foarte similar cu Ryzen 5 3600, doar ca na, este vechiut si inca nu am apucat sa il schimb. Dar este totusi un Ryzen 7, prima generatie, dar totusi un 7.

Cu aceasta configuratie am rulat pe rand jocul incepand cu 3070 si mai apoi cu 3060Ti ca sa vad ce diferete sunt. Trebuie sa recunosc ca jocul m-a impresionat. Grafica este absolut superba pe un monitor 2K de 27 de inch. Am rulat la inceput fara Ray Tracing, m-am plimbam putin prin oras si dupa am activat functia.

Orasul, luminile masinile, arata absolut genial cu Ray Tracing On mai ales noaptea. Acolo se vede cat de bine functioneaza aceasta tehnologie si cat de radical se schimba lucrurile. Singura problema sunt personajele, parca sunt din alt film, dar este strict parerea mea.

Problema reala apare la optimizarea jocului pentru ca atat cu RT On cat si cu RT Off jocul nu ruleaza cu foarte multe FPS-uri. De exemplu am atins cu RT On in jur de 50-55FPS…cea ce mi se pare mega putin pentru configuratia mea.

Mi-am zis, ok, hai sa incerc DLSS ca pentru asta a fost facut. Acesta dupa cum stiti are trei moduri: Performance si Balanced si Quality. Am folosit modul Balanced si s-a simtit o mica diferenta, sa zicem 15FPS-uri in plus. Da, aveam peste 60FPS dar cu dropuri ocazionale care ma deranjau.

Pe modul Performance jocul arata oribil, cu mult diferit fata de ce eram obisnuit cu Ray Tracing On. Dar hei, aveam mai multe FPS-uri. Daca vrei sa te bucuri de joc si de grafica lui nu recomand acest mod decat daca vrei sa te lauzi ca il poti rula cu un numar mai ridicat de FPS-uri.

Daca configuratia iti permite poti sa te joci linistit cu Ray Tracing On la 45-50-55 FPS-uri, iar cu DLSS 2.0 activat pe modul Balanced o sa ai in jur de 65-70FPS-uri. Toate astea in rezolutie 2K, ceea ce mi se pare uimitor pentru cat de slab este optimizat jocul. Totusi, placile video sunt foarte puternice.

Asta a fost cu RTX 3070. Cat despre RTX 3060Ti nici nu stiu daca sa va mai spun ceva sau nu. Am pus placa, am rulat jocul in aceleasi conditii si….nimic. Nici o diferenta de FPS-uri. Nu ceva ce pot sa mentionez, poate erau 2-3 cadre in minus, dar este irelevant. Deci ce pot spune altceva decat ca placa este extrem de puternic si asa cum am spus si in review-ul ei este o greseala faptul ca exista.

Despre joc in sine nu stiu ce sa va spun concret, as fi prea subiectiv. Incercati-l, grafica este foarte buna dar cu mici probleme pe alocuri la anumite personaje si unele detalii parca sunt desenate de un copil de gradinita. Tipic Ubisoft.

Cat despre placile video, jos palaria pentru ce a realizat Nvidia cu noua generatie. Pacat de stocuri si de preturile mari din acest moment. Daca ar mai scadea putin ar fi genial.