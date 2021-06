MacBook Pro va avea ecran Mini LED

Apple a inceput sa utilizeze tehnologia Mini LED pe produsele sale. Tableta iPad Pro cu procesor M1 vine echipata cu ecran Mini LED, iar viitoarele laptop-uri vor folosi si ele aceasta tehnologie.

Nu este un secret pentru nimeni, directia este una clara. Furnizorul de ecrane Mini LED, Global Lightning Technologies, va incepe sa distribuie panourile in Q3 2021, deci primele laptop-uri MacBook vor veni anul acesta.

In plus, Apple are pregatit un eveniment WWDC in luna iunie la inceput. Este foarte posibil sa vedem anuntul facut in cadrul acestui eveniment, iar din toamna sa vedem si primele MacBook-uri cu Mini LED.

Vor fi cel putin doua versiuni, de 14 si 16 inch, echipate cu procesoare M1.