Producătorii de PC-uri vor începe în curând validarea memoriilor chinezești de la CXMT

HP, Dell, Acer, ASUS, dar și mulți alți producători de PC-uri aproape că au rămas fără stocuri de memorii, iar pentru a nu plăti prețurile exorbitante practicate de marii jucători din industrie, aceștia au demarat negocierile cu CXMT – un producător de RAM din China cu capacitate mică de producție, dar care crește foarte rapid.

Memoriile chinezești nu sunt încă integrate în PC-urile producătorilor din vest, însă cât de curând ar urma să intre în procesele de validare, se arată într-un raport publicat de Nikkei Asia. Dacă nu vor apărea probleme majore, modulele CXMT vor începe să fie utilizate de către producătorii de PC-uri până la sfârșitul anului. În teorie, această colaborare ar trebui să amelioreze criza de memorii RAM și să asigure reducerea prețurilor.

Spre deosebire de Samsung, Micron și SK Hynix, care onorează comenzi aproape exclusiv pentru data centere, CXMT dorește să câștige cotă de piață pe segmentul consumer. Compania chineză plănuiește investiții masive în dezvoltarea de noi fab-uri, iar cât de curând ar putea deschide un IPO și s-ar putea lista la bursă. Desigur, sunt multe lucruri care pot merge prost pe parcurs, cum ar fi un randament redus sau noi restricții impuse de Statele Unite, însă, până acum, semnalele sunt pozitive.

Via Wccftech