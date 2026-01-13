Ce mașini au cumpărat românii în 2025? Top branduri auto, motorizări și statistici interesante

Dacă sunteți curioși ce mașini noi au cumpărat românii în 2025, avem datele. În total s-au vândut 156.800 de mașini, mai multe decât în 2024, iar brandurile cele mai populare au fost și cele mai accesibile.

Fără alte discuții inutile, iată care au fost brandurile, modelele și motorizările cele mai căutate, dar și câteva info interesante despre brandurile chinezești.

Cele mai vândute branduri in 2025

Dacia – 45.756 Toyota – 14.550 Renault – 11.482 Skoda – 11.299 VW – 9783 Hyundai – 9352 Ford – 7345 Mercedes – 5485 BMW – 5230 Suzuki – 3954 MG – 2.2% Kia – 2% Audi – 2% KMG (fostul SsangYong) – 3396 Peugeot – 2313 Mazda – 2207 Citroen – 1290 Volvo – 1477 Cupra – 1171 Tesla – 1115 Nissan – 1030 Opel – 944 BYD – 900 Honda – 779 Jeep – 760 Fiat – 644 Geely – 627 Mitsubishi – 465 Lexus – 462 Seat – 412 Chery – 303

Lipsesc nume importante din acest top 10: Mazda, Honda, Audi, Peugeot, Citroen….

Cota de piață

Dacia – 29.2% Toyota – 9.3% Renault – 7.3% Skoda – 7.2% VW – 6.2% Hyundai – 6% Ford – 4.7% Mercedes – 3.5% BMW – 3.3% Suzuki – 2.5% MG – 2.2% Kia – 2% Audi – 2% KMG (fostul SsangYong) – 1.8% Peugeot – 1.5% Mazda – 1.4% Citroen – 0.8% Volvo – 0.9% Cupra – 0.7% Tesla – 0.7% Nissan – 0.7% Opel – 0.6% BYD – 0.6% Honda – 0.5% Jeep – 0.5% Geely – 0.4% Fiat – 0.4% Mitsubishi – 0.3% Lexus – 0.3% Seat – 0.3% Chery – 0.3%

Top modele

Logan – 15.299 Duster – 14.063 Sandero – 8099 Clio – 5080 Corolla – 4724 Octavia – 4684 Tucson – 3692 Bigster – 3498 Jogger – 3198 RAV4 – 3103

Top motorizări

Mild hibrid + full hybrid + plug-in hybrid – 77.140

Benzina – 35.655

GPL – 22.473

Diesel – 12.686

Diesel – 8849

