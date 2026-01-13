Ce mașini au cumpărat românii în 2025? Top branduri auto, motorizări și statistici interesante

Dacă sunteți curioși ce mașini noi au cumpărat românii în 2025, avem datele. În total s-au vândut 156.800 de mașini, mai multe decât în 2024, iar brandurile cele mai populare au fost și cele mai accesibile.
Fără alte discuții inutile, iată care au fost brandurile, modelele și motorizările cele mai căutate, dar și câteva info interesante despre brandurile chinezești.
Cele mai vândute branduri in 2025
- Dacia – 45.756
- Toyota – 14.550
- Renault – 11.482
- Skoda – 11.299
- VW – 9783
- Hyundai – 9352
- Ford – 7345
- Mercedes – 5485
- BMW – 5230
- Suzuki – 3954
- MG – 2.2%
- Kia – 2%
- Audi – 2%
- KMG (fostul SsangYong) – 3396
- Peugeot – 2313
- Mazda – 2207
- Citroen – 1290
- Volvo – 1477
- Cupra – 1171
- Tesla – 1115
- Nissan – 1030
- Opel – 944
- BYD – 900
- Honda – 779
- Jeep – 760
- Fiat – 644
- Geely – 627
- Mitsubishi – 465
- Lexus – 462
- Seat – 412
- Chery – 303
Lipsesc nume importante din acest top 10: Mazda, Honda, Audi, Peugeot, Citroen….
Cota de piață
- Dacia – 29.2%
- Toyota – 9.3%
- Renault – 7.3%
- Skoda – 7.2%
- VW – 6.2%
- Hyundai – 6%
- Ford – 4.7%
- Mercedes – 3.5%
- BMW – 3.3%
- Suzuki – 2.5%
- MG – 2.2%
- Kia – 2%
- Audi – 2%
- KMG (fostul SsangYong) – 1.8%
- Peugeot – 1.5%
- Mazda – 1.4%
- Citroen – 0.8%
- Volvo – 0.9%
- Cupra – 0.7%
- Tesla – 0.7%
- Nissan – 0.7%
- Opel – 0.6%
- BYD – 0.6%
- Honda – 0.5%
- Jeep – 0.5%
- Geely – 0.4%
- Fiat – 0.4%
- Mitsubishi – 0.3%
- Lexus – 0.3%
- Seat – 0.3%
- Chery – 0.3%
Top modele
- Logan – 15.299
- Duster – 14.063
- Sandero – 8099
- Clio – 5080
- Corolla – 4724
- Octavia – 4684
- Tucson – 3692
- Bigster – 3498
- Jogger – 3198
- RAV4 – 3103
Top motorizări
- Mild hibrid + full hybrid + plug-in hybrid – 77.140
- Benzina – 35.655
- GPL – 22.473
- Diesel – 12.686
- Diesel – 8849
Radu a zis
Sunt surprins ca Loganul e in top. Aveam impresia ca Sandero e cel mai vandut.
Pe de alta parte am intrat si eu pe configuratorul dacia, sa vad cum arata noul logan. Am fost extrem de placut impresionat ca pot gasi logan fara tableta de taximetrist pe bord, cu ceasuri de bord clasice si aer conditionat manual!
Pentru cineva ca mine care apreciaza o masina cat mai simpla, ar putea fi o varianta buna pentru urmatoarea masina. Singurul mare punct negativ e pretul. Mi se pare ca e foarte sus pentru o configuratie fara optiuni moderne.
Greuceanu a zis
În România Logan a fost totdeauna cel mai vândut model, totdeauna peste Sandero sau Duster.
Succesul Sandero e asigurat de piețele externe, nu de cea internă.