Arena IT

Stiri IT | Blog hardware, software, evenimente IT

⚠️ Sustine blogul cumparand prin linkurile afiliate, fără vreun cost suplimentar pentru tine: eMAG, PCGarage, Vexio, Vonmag. Mulțumim!
Tot ce trebuie să știți despre: eliberarea spațiului din GMail
Rezultate sondaj: Cum vă plătiți impozitele? (2026)
Ce mașini au cumpărat românii în 2025? Top branduri auto, motorizări și statistici interesante
Sondajul de marți: V-ați întors la birou sau continuați să faceți home-office? (2026)
Piata auto in 2025 – care au fost cele mai vandute modele, cei mai importanti producatori si ce motorizari au fost favorite
⚠️ Faceti-va cont Salt Bank folosind linkul sau codul nostru (56M4FP) si primiti 5% cashback timp de o luna.
⚠️ Sustine blogul cumparand prin linkurile afiliate, fără vreun cost suplimentar pentru tine: eMAG, PCGarage, Vexio, Vonmag. Mulțumim!

Ce mașini au cumpărat românii în 2025? Top branduri auto, motorizări și statistici interesante

| 2 Articole Speciale Auto

Dacă sunteți curioși ce mașini noi au cumpărat românii în 2025, avem datele. În total s-au vândut 156.800 de mașini, mai multe decât în 2024, iar brandurile cele mai populare au fost și cele mai accesibile.

Fără alte discuții inutile, iată care au fost brandurile, modelele și motorizările cele mai căutate, dar și câteva info interesante despre brandurile chinezești.

Cele mai vândute branduri in 2025

  1. Dacia – 45.756
  2. Toyota – 14.550
  3. Renault – 11.482
  4. Skoda – 11.299
  5. VW – 9783
  6. Hyundai – 9352
  7. Ford – 7345
  8. Mercedes – 5485
  9. BMW – 5230
  10. Suzuki – 3954
  11. MG – 2.2%
  12. Kia – 2%
  13. Audi – 2%
  14. KMG (fostul SsangYong) – 3396
  15. Peugeot – 2313
  16. Mazda – 2207
  17. Citroen – 1290
  18. Volvo – 1477
  19. Cupra – 1171
  20. Tesla – 1115
  21. Nissan – 1030
  22. Opel – 944
  23. BYD – 900
  24. Honda – 779
  25. Jeep – 760
  26. Fiat – 644
  27. Geely – 627
  28. Mitsubishi – 465
  29. Lexus – 462
  30. Seat – 412
  31. Chery – 303

Lipsesc nume importante din acest top 10: Mazda, Honda, Audi, Peugeot, Citroen….

Cota de piață

  1. Dacia – 29.2%
  2. Toyota – 9.3%
  3. Renault – 7.3%
  4. Skoda – 7.2%
  5. VW – 6.2%
  6. Hyundai – 6%
  7. Ford – 4.7%
  8. Mercedes – 3.5%
  9. BMW – 3.3%
  10. Suzuki – 2.5%
  11. MG – 2.2%
  12. Kia – 2%
  13. Audi – 2%
  14. KMG (fostul SsangYong) – 1.8%
  15. Peugeot – 1.5%
  16. Mazda – 1.4%
  17. Citroen – 0.8%
  18. Volvo – 0.9%
  19. Cupra – 0.7%
  20. Tesla – 0.7%
  21. Nissan – 0.7%
  22. Opel – 0.6%
  23. BYD – 0.6%
  24. Honda – 0.5%
  25. Jeep – 0.5%
  26. Geely – 0.4%
  27. Fiat – 0.4%
  28. Mitsubishi – 0.3%
  29. Lexus – 0.3%
  30. Seat – 0.3%
  31. Chery – 0.3%

Top modele

  1. Logan – 15.299
  2. Duster – 14.063
  3. Sandero – 8099
  4. Clio – 5080
  5. Corolla – 4724
  6. Octavia – 4684
  7. Tucson – 3692
  8. Bigster – 3498
  9. Jogger – 3198
  10. RAV4 – 3103

Top motorizări

  • Mild hibrid + full hybrid + plug-in hybrid – 77.140
  • Benzina – 35.655
  • GPL – 22.473
  • Diesel – 12.686
  • Diesel – 8849

[sursa]

Participa la discutie!

  1. Radu a zis

    Sunt surprins ca Loganul e in top. Aveam impresia ca Sandero e cel mai vandut.

    Pe de alta parte am intrat si eu pe configuratorul dacia, sa vad cum arata noul logan. Am fost extrem de placut impresionat ca pot gasi logan fara tableta de taximetrist pe bord, cu ceasuri de bord clasice si aer conditionat manual!

    Pentru cineva ca mine care apreciaza o masina cat mai simpla, ar putea fi o varianta buna pentru urmatoarea masina. Singurul mare punct negativ e pretul. Mi se pare ca e foarte sus pentru o configuratie fara optiuni moderne.

    Răspunde

    • Greuceanu a zis

      În România Logan a fost totdeauna cel mai vândut model, totdeauna peste Sandero sau Duster.
      Succesul Sandero e asigurat de piețele externe, nu de cea internă.

Lasa un comentariu!

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.