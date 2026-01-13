Apple a ales Gemini ca soluție pentru Siri

După numeroase zvonuri, Apple confirmă că a ales Gemini, soluția AI de la Google, pentru a susține noua versiune Siri. Parteneriatul este gândit pe mai mulți ani și se bazează pe infrastructura cloud a Google, precum și pe modelele Gemini.

Apple susține că tehnologia Google oferă o bază solidă pentru dezvoltarea modelelor Apple Foundation, iar anunțul a fost urmat de creșteri atât pentru acțiunile Apple, cât și pentru cele ale Google. Siri cu AI integrat a tot fost amânat, pe fondul lipsei unui sistem AI matur în ecosistemul Apple, iar cea mai pragmatică soluție a fost apelarea la un partener extern. Noua versiune Siri, cu AI, ar urma să fie gata anul viitor și va folosi tehnologie furnizată de Google.