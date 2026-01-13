Arena IT

Stiri IT | Blog hardware, software, evenimente IT

⚠️ Sustine blogul cumparand prin linkurile afiliate, fără vreun cost suplimentar pentru tine: eMAG, PCGarage, Vexio, Vonmag. Mulțumim!
Tot ce trebuie să știți despre: eliberarea spațiului din GMail
Rezultate sondaj: Cum vă plătiți impozitele? (2026)
Ce mașini au cumpărat românii în 2025? Top branduri auto, motorizări și statistici interesante
Sondajul de marți: V-ați întors la birou sau continuați să faceți home-office? (2026)
Piata auto in 2025 – care au fost cele mai vandute modele, cei mai importanti producatori si ce motorizari au fost favorite
⚠️ Faceti-va cont Salt Bank folosind linkul sau codul nostru (56M4FP) si primiti 5% cashback timp de o luna.
⚠️ Sustine blogul cumparand prin linkurile afiliate, fără vreun cost suplimentar pentru tine: eMAG, PCGarage, Vexio, Vonmag. Mulțumim!

Samsung și SK Hynix majorează din nou prețurile pentru RAM cu până la 70%

| Da drumul discutiei! Hardware Stiri

Doi dintre cei mai mari producători de memorii RAM, Samsung și SK Hynix, anunță noi majorări de prețuri. Comparativ cu ultimul trimestru al anului trecut, prețurile ar urma să crească cu până la 70%, însă, în ciuda acestor scumpiri, jucătorii big tech continuă să plaseze comenzi și să epuizeze aproape integral capacitatea de producție. Producătorii menționează că nu își mai pot onora angajamentele și prețurile stabilite anterior, așadar sunt nevoiți să majoreze prețurile.

În consecință, sunt șanse foarte mici ca memoriile RAM să revină la prețuri normale în viitorul apropiat. Această penurie de memorii afectează nu doar modulele DDR5 vândute individual, ci și producția de PC-uri, plăci video și smartphone-uri. Din cauza scumpirilor și a disponibilității reduse a memoriilor GDDR, NVIDIA ar urma să reducă capacitatea de producție pentru GPU-urile Blackwell cu până la 40% și ar putea scoate din producție anumite modele devenite neprofitabile. De asemenea, PC-urile, inclusiv cele portabile, se vor scumpi cu cel puțin 20% în perioada următoare, iar smartphone-urile ar urma să sosească cu mai puțină memorie RAM decât până acum.

Fără doar și poate, este o situație extrem de dificilă care, pe termen scurt, nu are nicio rezolvare. În momentul de față, producătorii de memorii RAM nu doresc să crească capacitatea de producție din cauza investițiilor extrem de mari și a volatilității din piață, însă, chiar dacă ar dori să facă acest lucru, rezultatele s-ar vedea de abia peste câțiva ani. Prin urmare, sunt șanse foarte mari ca prețurile elevate și disponibilitatea redusă a memoriilor RAM să persiste cel puțin până în 2028.

Via Techspot

Lasa un comentariu!

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.