Ce masini s-au inmatriculat in martie 2024

In martie 2024 s-au inmatriculat 9156 de masini, cu 25% mai putine decat in martie 2023. In primele trei luni din 2024 s-au inmatriculat 33.228 de masini, cu 10% mai putine decat in primele trei luni din 2023.

Discutam despre masini noi, dar ca idee cele second hand au fost 27.499 unitati doar in luna martie, iar in primele trei luni au fost 84.135 de unitati, pe plus fata de anul trecut. Revenin la masinile noi, uite clasamentul pe primele trei luni in 2024: