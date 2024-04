Google va distruge datele colectate in modul Incognito

Aceasta decizie este semnificativa in contextul protectiei datelor si a confidentialitatii. Google a fost de acord sa distruga miliarde de inregistrari de date colectate in modul Incognito.

Proiectul a pornit in 2020 cand niste utilizatori au acuzat compania ca le urmareste activitatea chiar si in modul Incognitor. Datele utilizatorilor vor fi sterse si nici nu vor mai fi stocate pe viitor.  Ca idee, aceste date valoreaza 5 miliarde de dolari. Cu noile actualizari de la Chrome, Google permite acum utilizatorilor sa blocheze implicit cookie ale tertilor in modul Incognito.

Aceast─â ├«n╚Ťelegere asigur─â o responsabilitate ╚Öi o transparen╚Ť─â real─â din partea celui mai mare colector de date din lume ╚Öi marcheaz─â un pas important ├«n direc╚Ťia ├«mbun─ât─â╚Ťirii ╚Öi sus╚Ťinerii dreptului nostru la confiden╚Ťialitate pe internet”, au scris reclaman╚Ťii ├«n cererea de solu╚Ťionare propus─â.

Desi aceste date au fost evaluate la 5 miliarde de dolari si reclamantii doresc sa priemasca aceasta suma drept despagubire, Google spune ca vor primi nimic deoarece ele nu au fost folosite pentru nici o forma de personalizare si nici nu au fost asociate cu o persoana.