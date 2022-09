Merg maine sa vad Renault Megane E-Tech 100% electric: curiozitati?

Maine dimineata voi merge la prietenii nostri de la AutoEuropa Timisoara pentru a face cunostinta cu noul Renault Megane electric. Va fi doar o vizita scurta si o mica tura cu el, insa imi voi face o prima idee. Aveti curiozitati specifice despre model?

Cand revin, o sa scriu un articol cu poze si detalii despre primele impresii. Cel mai probabil o sa pun cap la cap si un video. Ulterior, cei de la AutoEuropa mi-au promis ca il voi putea testa un weekend intreg, cum se face ca la carte.

In alta ordine de idei, daca nu stiti prea multe despre Renault Megane E-Tech, aceasta este o masina electrica cu o baterie utila de 40 sau 60 kWh, 130 sau 214 cai putere si o autonomie (WLTP) de 300 sau 450 km. Toate in functie de bateria precedenta.

Eu sunt destul de entuziasmat sa testez noul model, mai ales ca am avut Megane si a fost una din cele mai indragite masini din familie. In plus, vine cu un pret decent (pe care sper ca Renault sa nu-l mai creasca curand) si o autonomie buna.