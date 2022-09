Povești cu curieri. Episodul de azi: cum am ajuns cu numărul blocat de către curier...

V-am mai povestit pe aici pățăniile mele cu curierii, fie de la pachete nepreluate la timp, fie cu mașini care aveau anvelopele mai netede decât ecranele telefoanelor mobile. Doar că nu credeam să ajung să povestesc ceea ce urmează să citiți…

Voi începe cu altceva, însă. Și anume, cu ceva foarte important: nu consider vreo meserie ca fiind nedemnă sau înjositoare, mai ales că stresul pentru curieri este destul de mare. Înțeleg că mai pot fi clienți supărați, cu nazuri, bădărani, sau mai știu eu cum.

Cu toate acestea, nu cred că a bloca numărul de telefon al unui client este soluția. Pentru că acolo s-a ajuns – curierul de pe ruta mea a binevoit să îmi limiteze accesul la serviciile Fan Courier. Dar, să începem cu începutul.

Primesc și trimit extrem de des pachete cu produse test, cu comenzi online sau cadouri prin curier. Cum este cea mai mare firmă și cum majoritatea agențiilor au contract cu ei, am ajuns să folosesc și pentru uzul personal tot Fan Courier. Am aplicația lor instalată, generez ușor AWB-urile, m-am învățat cu curierii (chiar dacă s-au schimbat 10 în ultimii doi ani) și nu am avut mari probleme cu ei. De patru ani de când le folosesc serviciile, doar cele două experiențe de mai sus au fost acceptabile pentru mine.

Doar că luna trecută am avut două comenzi în zile consecutive – am primit întâi ceva și apoi am avut de trimis. Doar că, fiind revenit din concediu direct la lucru (mda, nu au vrut șefii să mă lase din concediu în concediu :P), a doua zi, când m-a sunat curierul să mă întrebe dacă am ceva comandă sau e greșeală și e comanda anterioară, fiind între ședințe, am zis că e greșeală. După 30 de minute am realizat că greșisem eu, așa că l-am sunat să văd dacă mai poate reveni dupa pachet și l-am rugat să nu mă mai întrebe dacă e sau nu greșeală, pentru că nu făcusem vreuna în cei patru ani de când le folosesc serviciile.

Domnul curier mi-a spus de sus că el nu poate reveni, dar să refac comanda pentru a doua zi. Și mi-a spus că el va continua să întrebe asta, pentru că alți clienți fac deseori greșeli, iar eu nu trebuie să îi explic ce are de făcut, fiindcă e curier de șapte ani. I-am spus că nu e ok tonul folosit, dar că voi reface comanda. Ceea ce s-a și întâmplat, ba chiar a și primit notificare, pentru că m-a sunat să îmi spună că nu revine în acea zi pentru că i-am vorbit nepotrivit. Bașca mi-a blocat și numărul, deci dacă nu răspund când mă sună, nu mai pot da de el…

A doua zi am reușit să răspund la timp la telefon și am trimis pachetul, dar l-am întrebat și dacă i se pare normal comportamentul. Bine, recunosc, i-am spus și că îi dau restul numerelor mele – cel de serviciu, cel de fix (avem alocat unul pe o aplicație internă pentru a suna în exterior) și pe cel de YOXO.

Partea interesantă a fost că peste două zile a trimis soția telefonul pruncului în service și a avut parte de același comportament. Asta pentru că a recunoscut băiatul adresa! Bănuiesc că inițial a considerat că sunt tot eu, pentru că primul prenume al ei este Cristina, iar eu îi spusesem deja că am mai multe numere de telefon.

Din cauza comportamentului pe care l-a avut cu mine, dar și cu soția, m-am decis să îi fac reclamație către Fan Courier. Am primit un mail în care mi-au cerut mai multe detalii, m-a sunat și cineva din locația de unde este domnul curier alocat, dar nu am primit vreun răspuns sau vreo scuză de la el…

Voi, ce experiențe aveți cu curierii de pe rutele voastre? Scrieți în comentarii, până nu povestesc și colegii mei în vreun articol dedicat. 🙂