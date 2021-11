Meta sau nu Meta?

Recent Mark Zuckerberg a anunțat schimbarea numelui celebrei platforme de socializare Facebook în Meta. Însă e posibil ca această schimbare să-l coste cel puțin 20 milioane $.

Meta PC este o firmă care vinde calculatore, laptopuri, tablete și software de mai bine de un an. Conform fondatorilor Joe Darger și Zack Schutt, aceștia doar în luna august a acestui an au aplicat pentru obținerea drepturilor de autor ale brandului Meta. Drepturile pentru brand încă nu au fost obținute, dar „dosarul” (cu șină) a fost depus oricum înainte că Facebook să anunțe că își va schimbă denumirea. Rămâne de văzut care dintre cele două companii va primi drepturile. Schutt și Darger au spus să sunt dispuși să renunțe la acest nume dacă vor primi minim 20 de milioane de $.

Într-un ton mai glumeț, aceștia au postat chiar și pe Twitter un meme, plus un scurt video în care anunță că, compania lor se va numi de acum înainte Facebook.

an announcement regarding our new name from our founder @zackshutt pic.twitter.com/I7tofqPa6Z

— META PCs (@METAPCs) October 28, 2021