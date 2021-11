Microsoft anunță Windows 11 SE și Surface Laptop SE – alternative pentru Chrome OS și Chromebooks

Microsoft a anunțat Windows 11 SE și Surface Laptop SE, două soluții software și hardware accesibile destinate mediului educațional. Windows 11 SE se dorește a fi un competitor pentru Chrome OS, având cerințe hardware mai puțin pretențioase decât varianta standard a sistemului de operare și o experiență de utilizare bazată pe aplicații web. Este optimizat pentru învățare și productivitate în cloud, însă permite utilizarea aplicațiilor din suita Office și în mod offline. Rulează în mare parte doar aplicații web, în stilul Chrome OS, iar administratorii IT din cadrul instituțiilor au control deplin asupra aplicațiilor instalate. Surface Laptop SE vine cu ecran de 11.8″, procesor Intel Celeron, cameră web 720p, difuzoare stereo și autonomie de până la 16 ore. Costă doar 249 dolari și are un design optimizat pentru reparabilitate, administratorii IT putând schimba cu ușurință ecranul, bateria, tastatura și chiar și placa de bază.

Windows 11 SE va fi preinstalat și pe unele laptopuri accesibile de la Dell, Lenovo, Acer și HP, însă s-ar putea ca acestea să nu fie vândute prin intermediul canalelor retail.

Sursa: Microsoft