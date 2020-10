Microsoft a anuntat Surface Go si Surface Pro X

Microsoft a anuntat un nou laptop, Surface Go, si un update pentru Surface Pro X. Primul model este orientat catre un segment mai accesibil.

Surface Go vine cu un display tactil de 12.4 inch, aspect 3:2 si rezolutie 1536 x 1024 pixeli. Este pus in miscare de un procesor Intel i5 model 1935G1 cu grafica UHD integrata, 4 sau 8GB memorie RAM LPDDR4X si 64GB memorie eMMC sau stocare pe SSD de 128 sau 256GB. Include difuzoare stereo Dolby, camera web 720p, USB C, USB A, jack pentru casti si port Surface Coonect.

Este construit din aluminiu si policarbonat, iar 30% din materialele folosite privin din reciclare. Ruleaza Windows 10 Home si costa 550 de dolari in varianta de baza cu 4GB RAM si 64GB memorie eMMC. Varianta cu 8GB RAM si SSD de 256GB costa 900 de dolari.

Cat despre noul Surface Pro X, acesta aduce un procesor ARM, un ecran de 13 inch tactil cu rezolutie 2880 x 1920 pixeli. La baza are doua cipuri custom, unul Microsoft SQ1 si SQ2 de la Qualcomm. Primul are la baza tot un Qualcomm, Snapdragon 8cx, insa nu stim prea multe detalii inca.

Pentru stocare ofera 128GB, 256GB sau 512GB pe SSD in format M.2, 8 sau 16GB RAM LPDDR4X, iar autonomia declarata este de 15 ore.

Dispune de doua camere foto, una frontala de 5MP cu filmare Full HD, si o a doua camera cu filmare 4K si rezolutie de 10MP. Difuzoarele sunt stereo cu tehnologie Dolby, iar pe partea de conectica ofera 2 porturi USB C, Surface Connect, Gigabit LTE, nanoSIM si eSIM, Bluetooth 5.0.

Este disponibil in 6 configuratii si costa de la 1500 de dolari.