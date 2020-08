Microsoft vrea sa cumpere TikTok

TikTok, una dintre cele mai populare aplicatii de social media din lume si in acelasi timp cea mai urata aplicatie, ar putea ajunge in bratele lui Microsoft.

Aceasta discutie vine dupa ce Trump a venit cu ideea sa interzica aplicatia in SUA. Imediat dupa, CEO-ul Microsoft, Satya Nadella, a confirmat ca este in discutii cu oficialii companiei mama, ByteDance, pentru o posibila achizitie.

Microsoft spune ca doreste sa revizuiasca securitatea aplicatiei si sa o transforme intr-o aplicatie prietenoasa cu utilizatorul din acest punct de vedere, dar sa ofere si beneficii economice Statelor Unite.

Pana la data de 15 septembrie cand o sa aflam daca TikTok ajunge in bratele lui Microsoft, exista posibilitatea sa vedem o colaborare intre cele doua companii. Aceasta colaborare presupune ca pe teritoriul Statelor Unite, aplicatia TikTok sa functioneze sub regimul Microsoft. La fel si in Canada, Australia si Noua Zeelanda. Adica Microsoft sa detina si sa opereze aplicatia in aceste state pana la o decizie finala.

Tot Microsoft mai spune ca pentru aceasta achizitie va avea nevoie de investitori care sa participe minoritar la achizitie, deci aplicatia nu va fi detinuta 100% de Microsoft in cazul unei astfel de hotarari.