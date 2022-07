Mio MiVue C440 – camera auto cu vedere nocturna buna

Mio a fost candva un producator de renume care oferea produse extrem de calitative. O parte dintre specificatiile care au marcat brandul au ramas si astazi, insa concurenta a devenit din ce in ce mai puternica. C440 este o camera relativ accesibila care ar trebui sa ofere o filmare excelenta noaptea.

Mio ramane in continuare un brand puternic cu produse fiabile. Chiar daca la prima vedere nu par sa fie cele mai ieftine camere de pe piata si nici cele mai bune, sunt singurii care ofera un echilibru intre toate acestea, o fiabilitate remarcabila si functii o gramada.

Fata de alte camere populare de pe piata, bune si acelea dar fara prea multe functii, Mio le ofera pe toate. Nu exceleaza la nici un capitol, insa in unele cazuri iti ofera cate putin din toate.

O camera auto este mai mult decat un gadget care filmeaza traficul. Ea trebuie sa functioneze in orice conditie. Trebuie sa functioneze si la 40 de grade in Bucuresti, si in Dubai la temperaturi mult mai mari, si iarna la -30 de grade prin tarile nordice dar si prin zone pline de praf. De aceea o camera scumpa si de la un brand consacrat cum este Mio, se vand oriunde si pot functiona in orice conditii, dar calitatea imaginii nu va fi cea mai buna pentru ca senzorul trebuie in primul rand sa fie rezistent.

C440 este o camera cu filmare Full HD la 30FPS, unghi de 130 de grade, senzor Sony STARVIS si giroscop pe 3 axe. Ecranul este de 3 inch iar butoanele de control sunt tactile.

Ce mi-a placut ca are prindere cu ventuza, iar mufa micro USB este in partea de sus a camerei, o pozitie corecta pentru ca o sa tragi firul pe sus prin plafon.

Multe setari nu are acest model, fiind unul de baza. Costa 399 la Altex. Filmeaza cum vedeti mai jos:

Nu ma pot declara impresionat de filmarea pe timp de zi. Lentila nu era murdara. Noaptea in schimb filmeaza bine pentru o camera accesibila. Conteaza ca se vad numerele de inmatriculare si ca poti oferi filmarea in caz de accident.

Nu este o camera sa filmezi nunti cu ea, nu iti trebuie cea mai clara imagine, insa personal ma asteptam sa filmeze o idee mai bine tinand cont de ce alternative sunt acum pe piata.