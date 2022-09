NASA dezvăluie culorile reale ale lui Jupiter

Acum două săptămâni vedeam cea mai detaliată fotografie a Lunii, acum avem parte de culorile reale ale lui Jupiter.

╚śi, ca s─â r─âm├ón la analogiile cu muzica, descoperite ├«n articolul de duminica trecut─â, titlul ╚Ötirii ├«n englez─â m-a dus cu g├óndul la┬áTrue Colors┬áa lui Phill Collins. Bine, unii dintre voi o ╚Ötiu pe Cindy Lauper cu melodia asta, iar cei mai tineri, pe The Weeknd.

Dar, s─â revenim din divaga╚Ťii. NASA a dorit s─â arate publicului care este culoarea real─â a gigantului Jupiter, pentru c─â, uneori, imaginile transmise c─âtre public sunt alb-negre, culorile fiind ad─âugate computerizat.

Image PJ43_41 obtained by @NASAJuno on July 5, 2022. Approx true color/contrast and greatly exaggerated versions where contrast has been increased, color saturation increased and small scale details sharpened. Also special processing to reduce noise and compression artifacts. pic.twitter.com/RzWqsJUCQH

— Bj├Ârn J├│nsson (@bjorn_jons) July 21, 2022