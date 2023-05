NASA este tot mai aproape de construcția navetelor spațiale… în spațiu

├Än serialul Star Trek, Federa╚Ťia Unit─â a Planetelor (United Federation of Planets), are ca loc de construc╚Ťie al navelor spa╚Ťiale Utopia Planitia de pe Marte. Pentru cei interesa╚Ťi, locul acela chiar exist─â ├«n realitate ╚Öi este o c├ómpie mare din Utopia, cel mai mare bazin de impact recunoscut de pe Marte ╚Öi din Sistemul Solar, cu un diametru estimat la 3.300 km.Ei bine, de╚Öi nu am ajuns ├«nc─â la nivelul respectiv, NASA studiaz─â tot mai mult op╚Ťiunea de a asambla ├«n spa╚Ťiu viitoarele lor navete spa╚Ťiale. Pentru a face posibil─â solu╚Ťia – care, s─â recunoa╚Ötem, este departe de realitatea de azi ca ╚Öi capacitate logistic─â – a creat un parteneriat public-privat.

Consor╚Ťiul pentru mobilitate spa╚Ťial─â ╚Öi capacit─â╚Ťi ISAM (COSMIC) a fost anun╚Ťat de ╚Öeful Direc╚Ťiei Misiuni de Tehnologie Spa╚Ťial─â a NASA, Jim Reuter, ├«n aprilie, la Simpozionul Spa╚Ťial din Colorado Springs. La fel ca ├«n cazul multor parteneriate public-private, de╚Öi NASA finan╚Ťeaz─â cea mai mare parte a opera╚Ťiunilor organiza╚Ťiei, aceasta va fi condus─â de The Aerospace Corporation, o organiza╚Ťie non-profit care ajut─â la func╚Ťionarea unui centru de cercetare pentru For╚Ťele Spa╚Ťiale Americane ╚Öi alte agen╚Ťii guvernamentale americane.

╚śtiu, este infinit mai greu s─â apovizionezi o ÔÇŁlinie de produc╚ŤieÔÇŁ ├«n spa╚Ťiu de pe Terra, dar avantajul de a lucra ├«n imponderabilitate exist─â. Binein╚Ťeles, loca╚Ťia aleas─â trebuie s─â fie ferit─â de ploi de meteori╚Ťi, de nave spa╚Ťiale care pot intra ├«n zon─â accidental sau de de╚Öeuri spa╚Ťiale. ╚śi, ca orice idee inovativ─â, are mul╚Ťi adep╚Ťi ╚Öi la fel de mul╚Ťi sceptici.

Cu toate acestea, dac─â ne g├óndim c─â acum 20 de ani nu ne putem ├«nchipui ma╚Öini care parcheaz─â sau se conduc singure, s─â recunoa╚Ötem c─â ideea are poten╚Ťia!

