Tot ce trebuie să știți despre: oprirea urmăririi locației pe Android

Confidențialitatea devine tot mai importantă, iar Android oferă metode clare pentru a controla ce aplicații îți accesează locația.

Indiferent dacă folosești un telefon Google Pixel, Samsung, Motorola, Xiaomi sau orice alt producător, poți opri complet serviciile de localizare sau le poți restricționa individual pentru fiecare aplicație.

Tot ce aveți de făcut este să urmați pașii de mai jos:

Accesați Setări > Locație -Dezactivați complet serviciile de localizare dacă nu aveți nevoie de ele. Controlați permisiunile per aplicație – Mergeți la Setări > Aplicații > [Aplicația dorită] > Permisiuni > Locație și selectați „Permite doar în timpul utilizării” sau „Nu permite”. Folosiți funcția „Acces la locație în fundal” – Dezactivați-o pentru aplicațiile care nu au nevoie să vă urmărească constant. Verificați istoricul locației Google – Accesați contul de Google și opriți „Activitatea de locație” pentru a limita colectarea datelor.

Aceste setări vă oferă control total asupra modului în care telefonul care rulează Android gestionează informațiile despre locație, reducând riscul de urmărire neautorizată.